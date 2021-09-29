НБКИ: средний размер автокредита в августе обновил рекорд

Средний размер автокредита в России в августе 2021 года обновил рекорд, составив 1,14 млн рублей, что на 31,3% больше, чем в аналогичный период 2020-го.

РИА Новости

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