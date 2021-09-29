НБКИ: средний размер автокредита в августе обновил рекорд

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Средний размер автокредита в России в августе 2021 года обновил рекорд, составив 1,14 млн рублей, что на 31,3% больше, чем в аналогичный период 2020-го.
НБКИ: средний размер автокредита в августе обновил рекорд
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с июлем в августе средний чек такого кредита вырос на 2,6%.

Самый большой средний размер выданных ссуд зафиксирован в Москве (1,725 млн рублей), Московской области (1,437 млн рублей) и Санкт-Петербурге — (1,371 млн рублей).

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Nation News дал советы по подготовке машины к зиме.

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