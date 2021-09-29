Автоэксперт Тузов высказался о перспективах паркшеринга в России

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов высказался о перспективах паркшеринга в России.

«Механизм работы паркшеринга заключается в том, что один автомобилист оставляет заявку о потребности в парковочном месте в определённой локации, а другой объявляет о готовности освободить место для него», — пояснил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По прогнозам, объём рынка интеллектуальных парковок на улицах во всём мире достигнет $3,7 млрд к 2027 году, рассказал Тузов. Как отметил эксперт, только в Москве и Санкт-Петербурге ежедневно курсируют до 5,5 млн автомобилей.

По мнению Тузова, паркшеринг — эффективная мера для борьбы с нехваткой парковок в центральных районах мегаполисов.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Nation News дал советы по подготовке машины к зиме.