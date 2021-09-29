В Подмосковье почти 400 детей-сирот получили квартиры с начала года

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В Московской области рассказали о работе по предоставлению квартир детям-сиротам.
В Подмосковье почти 400 детей-сирот получили квартиры с начала года
  • © Министерство образования Московской области

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» по ссылкой на региональное Минобразования.

«С начала года в Подмосковье уже 382 ребёнка-сироты получили собственные квартиры. До конца года жильём будут обеспечены 785 сирот. На эти цели выделено свыше 2,6 млрд рублей», — заявила зампред областного правительства Ирина Каклюгина.

Полностью план уже выполнен 11 округах, в том числе в Волоколамске, Зарайске, Рузе, Луховицах и Солнечногорске.

Ранее RIA56 сообщало, что на заседании правительства Оренбургской области обсудили работу по обеспечению детей-сирот жильём.

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