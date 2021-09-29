Морская авиация ЧФ провела практическое бомбометание на полигоне в Крыму

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Экипажи самолётов СУ-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота провели практическое бомбометание на полигоне в Крыму.
Морская авиация ЧФ провела практическое бомбометание на полигоне в Крыму
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

По сценарию, самолёт-разведчик Су-24МР, выполняя задачи по ведению разведки, обнаружил объекты условного противника в горной местности. В небо поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ.

Лётчики нанесли бомбовый удар и выполнили пуски неуправляемых ракет, ликвидировав мишенные позиции, которые имитировали объекты условного противника.

На тренировке экипажи отработали нормативы по экстренному вылету с аэродрома базирования. Они также выполнили элементы сложного пилотажа для ухода от средств противовоздушной обороны условного противника на различных высотах как одиночно, так и в составе пар.

Как ранее передавал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.

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