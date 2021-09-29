Военнослужащие ЦВО поразили более 50 воздушных мишеней на учениях в Астраханской области

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Подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа поразили свыше 50 воздушных мишеней на учениях в Астраханской области.
Военнослужащие ЦВО поразили более 50 воздушных мишеней на учениях в Астраханской области
  • © Минобороны России

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В тренировке участвовали зенитчики из Кировской, Оренбургской, Самарской, Пензенской и Челябинской областей, а также из Алтайского края.

«В составе объединённой группировки войск противовоздушной обороны действовали боевые расчёты С-300В, «Бук-М2», «Бук-М1», «Тор-М1», «Оса-АКМ», «Стрела-10», переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», — рассказали в пресс-службе.

Всего использовалось около 700 единиц техники.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипажи подлодок «Великий Новгород» и «Старый Оскол» Черноморского флота (ЧФ) отработали ракетные удары по кораблям условного противника.

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