Эколог Шувалов высказался о влиянии выброшенных гаджетов и аккумуляторов на климат

Эколог Александр Шувалов высказался о влиянии отходов в виде гаджетов и аккумуляторов на климат.

«Дело в том, что эти устройства содержат в себе элементы, которые долго живут в окружающей среде. То есть периоды разложения и их выхода из биосферы и экзосферы Земли — сотни и даже тысячи лет. Поэтому они могут отравлять подземные воды в местах скопления», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает эксперт, обращение с такими отходами должно быть предельно аккуратным, а детали многих гаджетов могут и должны возвращаться на повторную переработку.

«Если вы хотите, чтобы отходы не вредили нашей планете и окружающей среде, то в интернете можно найти пункты сбора аккумуляторов и прочих гаджетов», — добавил Шувалов.

Ранее ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с URA.RU рассказал, как часто можно менять смартфон.