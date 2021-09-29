В Роскачестве рассказали, как режим энергосбережения влияет на смартфон

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как режим энергосбережения влияет на смартфон.

«Режим энергосбережения может негативно повлиять на работу устройства, если у пользователя установлены живые обои и многочисленные виджеты, если пользователю важно, чтобы устройство постоянно синхронизировало контакты, аккаунты и различные сервисы», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, также режим энергосбережения заметно замедляет беспроводные соединения, в том числе мобильный интернет.

Как считает Кузьменко, для продления работы аккумулятора нужно стараться держать заряд аккумулятора в диапазоне от 80 до 30%.

Эксперт советует настроить режим энергосбережения в процентном соотношении — к примеру, чтобы он включался, когда уровень заряда 50 или 60%.

«Таким образом, когда включается этот режим, это сигнал, что в ближайшее время пора поставить устройство на зарядку. А когда вы поставите устройство на зарядку, режим энергосбережения автоматически отключится», — добавил он.

Ранее ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с URA.RU рассказал, как часто можно менять смартфон.