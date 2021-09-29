В Роскачестве рассказали, как режим энергосбережения влияет на смартфон

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Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как режим энергосбережения влияет на смартфон.
В Роскачестве рассказали, как режим энергосбережения влияет на смартфон
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«Режим энергосбережения может негативно повлиять на работу устройства, если у пользователя установлены живые обои и многочисленные виджеты, если пользователю важно, чтобы устройство постоянно синхронизировало контакты, аккаунты и различные сервисы», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, также режим энергосбережения заметно замедляет беспроводные соединения, в том числе мобильный интернет.

Как считает Кузьменко, для продления работы аккумулятора нужно стараться держать заряд аккумулятора в диапазоне от 80 до 30%.

Эксперт советует настроить режим энергосбережения в процентном соотношении — к примеру, чтобы он включался, когда уровень заряда 50 или 60%.

«Таким образом, когда включается этот режим, это сигнал, что в ближайшее время пора поставить устройство на зарядку. А когда вы поставите устройство на зарядку, режим энергосбережения автоматически отключится», — добавил он.

Ранее ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с URA.RU рассказал, как часто можно менять смартфон.

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