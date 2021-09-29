Аналитик прокомментировала нововведения по инвестициям для физлиц

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Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала нововведения по инвестициям для физлиц.
Аналитик прокомментировала нововведения по инвестициям для физлиц
  • РИА Новости

Если неквалифицированный инвестор пройдёт бесплатное тестирование у брокера и наберёт необходимое число баллов, то ограничения для него будут отменены. Затронет этот только тот конкретный продукт, на который проводилась проверка.

«Для инвестиций в каждый из таких рискованных инструментов неквалифицированный инвестор (неквал) должен будет сдавать отдельный тест», — заявила Мильчакова в беседе с Life.ru.

По её словам, для приобретения любых финансовых активов без ограничений нужно или сдавать экзамен на квалификационный аттестат Банка России, или подождать, пока не наберётся необходимый стаж работы на фондовом рынке и необходимая сумма инвестиций в финансовые инструменты.

«На мой взгляд, тестирование неправильно воспринимать как запрет. Да, это барьер, но вполне преодолимый — достаточно правильно ответить на вопросы, касающиеся общих знаний о фондовом рынке и понимания сути конкретного финансового инструмента», — сказал, со своей стороны, руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-капитал» Николай Швайковский.

По его словам, даже при отрицательном результате тестирования у инвестора остаётся возможность приобрести на сумму до 100 тыс. рублей желаемый финансовый инструмент, но в таком случае профучастник потребует письменного подтверждения понимания всех рисков подобных вложений.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.

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