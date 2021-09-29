Юрист Корнеев прокомментировал нововведения по инвестициям для физлиц

Ведущий юрист ГК ЕЮС Павел Корнеев прокомментировал нововведения по инвестициям для физлиц.

«С 1 октября обычные физлица смогут покупать через брокера только продукты с наивысшим уровнем рейтинга, то есть почти безрисковые. Под запрет на продажу подпадают ценные бумаги, не перечисленные в п. 2 ст. 3.1 федерального закона о рынке ценных бумаг, которые можно охарактеризовать как рисковые и высокорисковые», — заявил он в беседе с Life.ru.

В частности, это облигации, включённые в котировальные списки биржи или структурные облигации, размер выплат по которым зависит от того, наступят или нет какие-либо определённые обстоятельства, отметил Корнеев.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.