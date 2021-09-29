Юрист Корнеев прокомментировал нововведения по инвестициям для физлиц

Короткая ссылка
Ведущий юрист ГК ЕЮС Павел Корнеев прокомментировал нововведения по инвестициям для физлиц.
Юрист Корнеев прокомментировал нововведения по инвестициям для физлиц
  • РИА Новости

«С 1 октября обычные физлица смогут покупать через брокера только продукты с наивысшим уровнем рейтинга, то есть почти безрисковые. Под запрет на продажу подпадают ценные бумаги, не перечисленные в п. 2 ст. 3.1 федерального закона о рынке ценных бумаг, которые можно охарактеризовать как рисковые и высокорисковые», — заявил он в беседе с Life.ru.

В частности, это облигации, включённые в котировальные списки биржи или структурные облигации, размер выплат по которым зависит от того, наступят или нет какие-либо определённые обстоятельства, отметил Корнеев.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить