Глава Адыгеи Кумпилов отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов отказался от мандата депутата Государственной думы VIII созыва. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Рамазана Афашагова.

Отмечается, что Кумпилов возглавлял на выборах в Госдуму региональный список партии «Единая Россия».

«Глава Адыгеи отказался от мандата депутата Госдумы», — сообщил Афашагов, уточнив, что мандат передан Мурату Хасанову, который был в списке региональной группы кандидатов вторым.

Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка партии «Единая Россия», подали заявления в ЦИК об отказе от мандатов депутатов Госдумы VIII созыва.