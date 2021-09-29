Глава Адыгеи Кумпилов отказался от мандата депутата Госдумы
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- РИА Новости
Отмечается, что Кумпилов возглавлял на выборах в Госдуму региональный список партии «Единая Россия».
«Глава Адыгеи отказался от мандата депутата Госдумы», — сообщил Афашагов, уточнив, что мандат передан Мурату Хасанову, который был в списке региональной группы кандидатов вторым.
Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка партии «Единая Россия», подали заявления в ЦИК об отказе от мандатов депутатов Госдумы VIII созыва.