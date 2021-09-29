В ЦБ рассказали об особенностях возвратного лизинга
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- РИА Новости
При возвратном лизинге лизинговая компания выкупает у клиента машину по сниженной стоимости и сдаёт ему же в аренду. В конце срока аренды хозяин имущества выкупает автомобиль обратно.
Такой услугой обычно пользуются организации и предприниматели, когда им срочно требуются деньги.
Однако бывали случаи, когда заёмщики становились жертвами недобросовестных компаний, которые вместо возвратного лизинга незаконно выдавали займы.
«В соответствии с законом о потребительском кредите, только легальные организации, имеющие разрешение на это от Банка России, могут выдавать потребительские займы и кредиты», — сказал Балычев в беседе с «Российской газетой».
По его словам, нелегальные кредиторы могут составить договор таким образом, что будет практически невозможно совершить платёж вовремя, а при малейшей просрочке компания может изъять автомобиль, после чего клиент потеряет право его выкупить.
Для защиты от недобросовестных компаний нужно проверить легальность кредитора: все компании, осуществляющие финансовые операции, должны иметь лицензию ЦБ.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.