В ЦБ рассказали об особенностях возвратного лизинга

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Балычев рассказал подробности о возвратном лизинге.

При возвратном лизинге лизинговая компания выкупает у клиента машину по сниженной стоимости и сдаёт ему же в аренду. В конце срока аренды хозяин имущества выкупает автомобиль обратно.

Такой услугой обычно пользуются организации и предприниматели, когда им срочно требуются деньги.

Однако бывали случаи, когда заёмщики становились жертвами недобросовестных компаний, которые вместо возвратного лизинга незаконно выдавали займы.

«В соответствии с законом о потребительском кредите, только легальные организации, имеющие разрешение на это от Банка России, могут выдавать потребительские займы и кредиты», — сказал Балычев в беседе с «Российской газетой».

По его словам, нелегальные кредиторы могут составить договор таким образом, что будет практически невозможно совершить платёж вовремя, а при малейшей просрочке компания может изъять автомобиль, после чего клиент потеряет право его выкупить.

Для защиты от недобросовестных компаний нужно проверить легальность кредитора: все компании, осуществляющие финансовые операции, должны иметь лицензию ЦБ.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.