В Госдуме напомнили о претензиях к DW после удаления каналов RT DE на YouTube

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В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России заявили, что у Москвы есть основания для принятия ответных мер на блокировку каналов RT DE на YouTube.
В Госдуме напомнили о претензиях к DW после удаления каналов RT DE на YouTube
  • РИА Новости

В Госдуме напомнили, что работа немецкого издания Deutsche Welle неоднократно получала негативную оценку со стороны профильной комиссии.

«Комиссия считает, что у России есть все основания для принятия ответных мер. МИД России и регулирующие органы располагают необходимым для этого инструментарием», — приводит Telegram-канал думской комиссии слова её главы Василия Пискарёва.

Он также напомнил, что при МИД России аккредитованы более 20 немецких медиа, однако не все они соблюдают местное законодательство.

«Деятельность медиахолдинга Deutsche Welle в российском информационном пространстве неоднократно получала негативную оценку комиссии», — отметил Пискарёв.

Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления RT DE и DFP.

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