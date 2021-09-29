В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности

Полиция Москвы расценивает заявления КПРФ как попытку политизировать законные действия полицейских по обеспечению общественного порядка, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«ГУ МВД России по Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющих мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что сотрудниками столичной полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях 20 и 25 сентября 2021 года.

Отмечается, что, в частности, полицейскими установлен гражданин Иванов, который, находясь в офисе юридической службы московского горкома, отказался покинуть помещение и находится там более пяти суток, пытаясь избежать административной ответственности за призывы к незаконным акциям в центре города.

Кроме того, в здании приёмной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова находился гражданин Биджев, который таким же способом пытался уйти от административной ответственности. В отношении него составлен протокол о нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Подчёркивается, что здание полиция не блокировала, внутрь сотрудники не входили.

В ГУ МВД заявили, что продолжат выявлять участников несанкционированных акций, проходивших в сентябре 2021 года, а также лиц, призывающих граждан к участию в подобных мероприятиях, для привлечения их к ответственности.