Губернатор Владимирской области Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы

Короткая ссылка
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы и сложить полномочия губернатора.
Губернатор Владимирской области Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы
  • © Администрация Владимирской области

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Глава региона Владимир Сипягин принял решение принять мандат депутата Государственной думы», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка партии «Единая Россия», подали заявления в ЦИК об отказе от мандатов депутатов Госдумы VIII созыва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить