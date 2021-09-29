Губернатор Владимирской области Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы и сложить полномочия губернатора.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Глава региона Владимир Сипягин принял решение принять мандат депутата Государственной думы», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка партии «Единая Россия», подали заявления в ЦИК об отказе от мандатов депутатов Госдумы VIII созыва.