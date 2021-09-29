В штат крымского аэропорта взяли щенка ирландского терьера

В состав кинологического подразделения транспортной безопасности международного аэропорта Симферополь вошёл двухмесячный щенок ирландского терьера по кличке Гранта.

Собака прибыла в Крым из Саратовской области, сейчас проходит курс адаптации к новым условиям.

«Уже осенью она начнёт проходить подготовку по курсу послушания, а зимой приступит к обучению по своему основному предназначению — поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов», — говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.

На службу Гранта заступит после того, как сдаст необходимые экзамены, — по предварительным данным, к осени 2022 года.

В июле в России подошли к концу испытания новой подвесной парашютной системы для служебных собак. Военные кинологи смогут десантироваться с животными как самостоятельно, так и в тандеме с инструктором. Система предназначена для собак весом до 45 кг.