Володин назвал дискриминационными новые правила YouTube о критике выборов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал новые правила YouTube, касающиеся запрета на критику выборов только в США и Германии, дискриминационными.

В руководстве сервиса ранее приняли решение о запрете на критику и подверганию сомнениям результатов выборов в США и Германии.

По мнению политика, необходимо обсудить в ПАСЕ и ООН влияние на ход избирательных кампаний в странах со стороны IT-компаний.

«Почему-то не учтён крайне важный момент: эти правила распространяются всего на две страны — США и Германию. Что это, как не двойные стандарты и, по сути, неприкрытое пренебрежение ко всем остальным государствам», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он назвал недопустимым такое поведение по отношению к России и её гражданам и призвал думский комитет по безопасности и комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучить ситуацию.

«Правила невмешательства в выборы суверенных государств должны быть обязательны для всех международных IT-компаний и распространены на все страны», — заключил спикер Госдумы.

Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев ранее заявил о политике двойных стандартов YouTube.