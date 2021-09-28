Защита арестованного организатора восхождения на Эльбрус подаст апелляцию

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Защита арестованного организатора восхождения на Эльбрус Дениса Алимова планирует подать апелляцию на решение суда о мере пресечения в виде заключения под стражу.
Защита арестованного организатора восхождения на Эльбрус подаст апелляцию
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«Я категорически не согласен с принятым судом решением о заключении Дениса Алимова под стражу, так как полагаю, что с учётом занятой им позиции по уголовному делу, содействия следствию, добровольной явки, признания вины, а также изученных в ходе заседания характеристик его личности и иных положительных аспектов у суда имелось основание избрать более мягкую меру пресечения», — приводит ТАСС слова адвоката обвиняемого Алексея Прокофьева.

Ранее Нальчикский городской суд избрал Алимову меру пресечения в виде нахождения под стражей сроком на 1 месяц и 28 дней, по 26 ноября включительно.

Вечером 23 сентября стало известно, что группе из 19 альпинистов на Эльбрусе потребовалась помощь спасателей. При восхождении погибли пять альпинистов. Ещё 14 человек были спасены.

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