Музею «Смольный» передали два исторических артефакта времён блокады Ленинграда
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Об этом сообщают «Невские новости».
Автор проекта «Блокада. Всегда со мной», участник акции «Медаль моей памяти» Виктория Баженова передала на хранение книгу Ольги Берггольц «Ленинградская поэма» — первый сборник стихотворений поэтессы, напечатанный в период блокады.
Ещё один артефакт — экземпляр газеты Daily Mail, в которой велась хроника военных действий на Ленинградском фронте.
«Сейчас очень много внимания уделяется вопросам, связанным с блокадой. Например, совсем недавно мы организовали институт изучения блокады. Мы очень благодарны за такой дар, артефакты будут сохранены», — заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.
Ранее progorod43 сообщал, что на Лобановском кладбище в Кирове почтили память жертв блокады Ленинграда.