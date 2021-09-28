Музею «Смольный» передали два исторических артефакта времён блокады Ленинграда

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В Санкт-Петербурге состоялась передача двух исторических артефактов в коллекцию государственного историко-мемориального музея «Смольный».
Музею «Смольный» передали два исторических артефакта времён блокады Ленинграда
  • © Алексей Фёдоров / Wikimedia Commons

Об этом сообщают «Невские новости».

Автор проекта «Блокада. Всегда со мной», участник акции «Медаль моей памяти» Виктория Баженова передала на хранение книгу Ольги Берггольц «Ленинградская поэма» — первый сборник стихотворений поэтессы, напечатанный в период блокады.

Ещё один артефакт — экземпляр газеты Daily Mail, в которой велась хроника военных действий на Ленинградском фронте.

«Сейчас очень много внимания уделяется вопросам, связанным с блокадой. Например, совсем недавно мы организовали институт изучения блокады. Мы очень благодарны за такой дар, артефакты будут сохранены», — заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Ранее progorod43 сообщал, что на Лобановском кладбище в Кирове почтили память жертв блокады Ленинграда.

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