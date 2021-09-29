Автоэксперт Моржаретто рассказал о причинах роста цен на машины

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Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал о причинах роста цен на машины.
Автоэксперт Моржаретто рассказал о причинах роста цен на машины
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Рост цен на автомобили произошёл. У нас, начиная с прошлого года, цены растут ежемесячно», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, мировой автопром — это глобализированное производство.

«По расчётам аналитиков, из-за дефицита чипов мировой автопром не произведёт от 10% до 15% автомобилей, которые нужны на рынке. Чипы — это искусственный кристалл, маленький компьютер, выращенный искусственно. Он есть везде, в автомобиле их может быть несколько десятков. Эти чипы всем нужны», — отметил Моржаретто.

Он пояснил, что в 2020 году производство в мире остановилось, в том числе производство чипов, а резко увеличить темпы невозможно, так как это искусственно выращенный кристалл.

«Спрос вырос, а предложение не выросло. Сейчас все страны мира активно вкладывают средства в развитие собственного производства чипов», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor объяснил, почему россияне чаще всего выбирают автомобили белого цвета.

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