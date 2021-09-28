Первый конгресс Ecumene по вопросам климата и финансов пройдёт в Москве
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на организаторов.
Среди участников — заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, посол доброй воли ООН, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.
Эксперты обсудят, как будет формироваться мировая климатическая повестка до 2030 и 2050 годов, какие изменения могут ждать капиталистическую модель экономики, как государство и бизнес могут управлять новыми финансовыми рисками.
Отдельный блок деловой программы посвятят водной тематике и так называемой синей экономике.
Конгресс состоится 29—30 сентября при поддержке ООН.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.