Первый конгресс Ecumene по вопросам климата и финансов пройдёт в Москве

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Первый конгресс Ecumene по устойчивому развитию, посвящённый вопросам ответственного финансирования, пройдёт в Москве.
Первый конгресс Ecumene по вопросам климата и финансов пройдёт в Москве
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на организаторов.

Среди участников — заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, посол доброй воли ООН, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Эксперты обсудят, как будет формироваться мировая климатическая повестка до 2030 и 2050 годов, какие изменения могут ждать капиталистическую модель экономики, как государство и бизнес могут управлять новыми финансовыми рисками.

Отдельный блок деловой программы посвятят водной тематике и так называемой синей экономике.

Конгресс состоится 29—30 сентября при поддержке ООН.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

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