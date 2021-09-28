Автоэксперт Холодов дал рекомендации по смене шин после летнего сезона

Автоэксперт Александр Холодов дал рекомендации по смене шин после летнего сезона.

В интервью порталу «Невские новости» он высказал мнение, что в идеале менять шины нужно не с летних на зимние, а с летних на демисезонные, подходящие для езды при температуре -10...+10 ˚С.

«Это обусловлено тем, что шины разных сезонов в основном отличаются друг от друга даже не наличием или отсутствием шипов, а скорее тем, при какой температуре какое у них состояние. Например, летняя при холоде деревенеет», — пояснил эксперт.

Чаще всего автомобилисты меняют шины только дважды в год. Холодов рекомендует не ждать первых морозов.

«Если брать классический вариант, когда мы летнюю меняем на зимнюю и наоборот, то я рекомендую уже при периодической температуре +5 ˚С менять на зимнюю. Потому что на эстакадах и других продуваемых участках дорог в такую погоду уже начинает образовываться наледь», — сказал он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Nation News дал советы по подготовке машины к зиме.