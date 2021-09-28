Альпинист рассказал об особенностях восхождения на Эльбрус

Альпинист, путешественник Андрей Курочкин рассказал об особенностях восхождения на Эльбрус.

«Дорожка узкая, есть склон, есть перила в виде верёвок, чтобы за них схватиться. Мы проходили обучение перед восхождением, как зарубаться ледорубом, что нужно делать, когда падаешь. Мы были на вершине минут пять, потому что люди всё подходят и подходят», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, хорошим временем для восхождения считаются июль и август и в этот период на Эльбрусе огромное количество групп.

«Спускаться опаснее: нужно искать силы, а их меньше. Поэтому нужно правильно «разложиться» на дистанции, чтобы оставить силы на обратную дорогу. При спуске остановок было больше, потому что участникам было плохо», — сказал Курочкин.

Как отметил эксперт, самое главное — спуститься на меньшую высоту, где кислорода больше и организм восстановится быстрее.

Курочкин добавил, что люди планируют такое путешествие около полугода: выполняют физические упражнения, тренируют выносливость.

Ранее старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России (ФАР) Алексей Овчинников в ходе пресс-конференции в НСН сообщил, что в настоящее время наблюдается существенный рост числа восхождений на Эльбрус.