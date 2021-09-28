Москва приняла более 13 млн туристов и экскурсантов в первом полугодии
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Об этом сообщает НСН.
«Поздравляю работников отрасли гостеприимства с прошедшим Днём туризма. Несмотря на сложности и проблемы, вызванные пандемией, Москва продолжает оставаться крупнейшим туристическим центром России», — отметил Собянин.
По его словам, туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет и даёт работу тысячам жителей столицы.
Кроме того, Собянин выразил благодарность представителям гостиничной отрасли за помощь с предоставлением мест проживания для врачей в период пандемии.
«Хотел бы поблагодарить за то, что во время пандемии вы работали с нашими врачами, во многих гостиницах жили медицинские сёстры, врачи для того, чтобы не уезжать домой», — цитирует мэра информационный портал правительства Москвы.
Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.