Москва приняла более 13 млн туристов и экскурсантов в первом полугодии

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Москва приняла более 13 млн туристов и экскурсантов в первые шесть месяцев 2021 года, заявил мэр Сергей Собянин на встрече с представителями столичной гостиничной отрасли.
Москва приняла более 13 млн туристов и экскурсантов в первом полугодии
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

«Поздравляю работников отрасли гостеприимства с прошедшим Днём туризма. Несмотря на сложности и проблемы, вызванные пандемией, Москва продолжает оставаться крупнейшим туристическим центром России», — отметил Собянин.

По его словам, туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет и даёт работу тысячам жителей столицы.

Кроме того, Собянин выразил благодарность представителям гостиничной отрасли за помощь с предоставлением мест проживания для врачей в период пандемии.

«Хотел бы поблагодарить за то, что во время пандемии вы работали с нашими врачами, во многих гостиницах жили медицинские сёстры, врачи для того, чтобы не уезжать домой», — цитирует мэра информационный портал правительства Москвы.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.

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