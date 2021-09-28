Москва приняла более 13 млн туристов и экскурсантов в первом полугодии

Москва приняла более 13 млн туристов и экскурсантов в первые шесть месяцев 2021 года, заявил мэр Сергей Собянин на встрече с представителями столичной гостиничной отрасли.

Об этом сообщает НСН.

«Поздравляю работников отрасли гостеприимства с прошедшим Днём туризма. Несмотря на сложности и проблемы, вызванные пандемией, Москва продолжает оставаться крупнейшим туристическим центром России», — отметил Собянин.

По его словам, туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет и даёт работу тысячам жителей столицы.

Кроме того, Собянин выразил благодарность представителям гостиничной отрасли за помощь с предоставлением мест проживания для врачей в период пандемии.

«Хотел бы поблагодарить за то, что во время пандемии вы работали с нашими врачами, во многих гостиницах жили медицинские сёстры, врачи для того, чтобы не уезжать домой», — цитирует мэра информационный портал правительства Москвы.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.