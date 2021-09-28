В Татарстане выросло число граждан старше 100 лет

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Число долгожителей старше 100 лет в Татарстане достигло 189, что на 11,2% больше, чем четыре года назад.
В Татарстане выросло число граждан старше 100 лет
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтруда.

Отмечается, что самый взрослый мужчина республики проживает в Казани, ему 104 года. Самой взрослой женщине 108 лет.

Как добавили в ведомстве, в регионе наблюдается стабильная тенденция роста числа долгожителей, что связано с повышением уровня медицинского обслуживания и повышением качества жизни населения.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.

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