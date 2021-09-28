Эксперт по туризму Григорьева прокомментировала проблему гидов-самоучек

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Исполнительный директор компании RussiaDiscovery Юлия Григорьева в ходе пресс-конференции заявила, что главной проблемой отрасли экстремального туризма являются непрофессиональные гиды.
Эксперт по туризму Григорьева прокомментировала проблему гидов-самоучек
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Люди пытаются понять, кому действительно довериться. Непрофессиональные гиды — это боль отрасли. Очень много гидов-самоучек, которые не прошли никакой аттестации и никакой школы даже внутри компании, но считают, что готовы повести группу. А на самом деле это большой труд и большая ответственность. Не все и не всегда это понимают, и это, конечно, большой удар по всей отрасли…», — сказала Григорьева.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что байк-парк «Красная Поляна» в два раза увеличил зону катания на горных велосипедах, открыв новые трассы в Восточном лесу.

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