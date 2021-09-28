Россельхознадзор разрешил поставки яблок с пяти азербайджанских предприятий
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«Россельхознадзор по результатам анализа проведённого фитосанитарного мониторинга, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики с 30 сентября 2021 года разрешает ввоз в Россию яблок с пяти азербайджанских предприятий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «таким образом, всего в настоящий момент осуществлять поставки яблок в Россию могут 70 азербайджанских предприятий».
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор разрешает поставки в Россию яблок с 11 азербайджанских предприятий.