Россельхознадзор разрешил поставки яблок с пяти азербайджанских предприятий

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Россельхознадзор принял решение разрешить поставки яблок с пяти азербайджанских предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Россельхознадзор разрешил поставки яблок с пяти азербайджанских предприятий
  • Pixabay

«Россельхознадзор по результатам анализа проведённого фитосанитарного мониторинга, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики с 30 сентября 2021 года разрешает ввоз в Россию яблок с пяти азербайджанских предприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «таким образом, всего в настоящий момент осуществлять поставки яблок в Россию могут 70 азербайджанских предприятий».

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор разрешает поставки в Россию яблок с 11 азербайджанских предприятий.

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