Зюганов прокомментировал сообщения о приходе полиции в приёмную Мельникова

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал сообщения о приходе полицейских в московскую приёмную первого зампредседателя центрального комитета партии Ивана Мельникова.

«Это приёмная Мельникова, первого заместителя председателя Госдумы. Те, кто решил атаковать эту приёмную, должны понимать, что совершают уголовное преступление», — цитирует Зюганова Интерфакс.

Политик пообещал «принять все необходимые меры». Он также проинформировал, что на днях обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с тем, чтобы разобраться с задержанием кандидатов в депутаты и депутатов от КПРФ.

Ранее пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов сообщил агентству, что в приёмную Мельникова, где находился юрист с исками по поводу дистанционного электронного голосования в столице, пришла полиция с проверкой. В связи с чем она проводится, не уточнялось.