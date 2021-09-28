Зюганов прокомментировал сообщения о приходе полиции в приёмную Мельникова

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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал сообщения о приходе полицейских в московскую приёмную первого зампредседателя центрального комитета партии Ивана Мельникова.
Зюганов прокомментировал сообщения о приходе полиции в приёмную Мельникова
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Это приёмная Мельникова, первого заместителя председателя Госдумы. Те, кто решил атаковать эту приёмную, должны понимать, что совершают уголовное преступление», — цитирует Зюганова Интерфакс.

Политик пообещал «принять все необходимые меры». Он также проинформировал, что на днях обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с тем, чтобы разобраться с задержанием кандидатов в депутаты и депутатов от КПРФ.

Ранее пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов сообщил агентству, что в приёмную Мельникова, где находился юрист с исками по поводу дистанционного электронного голосования в столице, пришла полиция с проверкой. В связи с чем она проводится, не уточнялось.

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