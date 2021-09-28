В России проиндексируют оклады военным и сотрудникам правоохранительных органов

Президент России Владимир Путин рассказал о решениях по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов темпами по 9% в год в ближайшие два года. Также в 2023 году будут проиндексированы оклады военным и правоохранителям на 5%.

Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудникам правоохранительных органов — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других.

Он отметил, что в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год и таким образом будет сокращен разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, который образовался в последние годы.

«Кроме того, в 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно», — сказал глава государства.

Также Путин заявил, что в ближайшие годы в России продолжат увеличивать пенсии.