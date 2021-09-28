В Краснодаре перед судом предстанут обвиняемые в фиктивной диагностике более 1,6 тысячи граждан

В Краснодаре перед судом предстанут члены преступного сообщества, обвиняемые в мошенничестве.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

По версии следствия, в 2015—2017 годах злоумышленники с помощью сети медицинских клиник в Краснодаре и Сочи проводили фиктивную диагностику социально незащищённых категорий граждан, по результатам которой заявляли о наличии варикозной болезни вен. Затем потерпевшим предлагали дорогостоящие товары, не предназначенные для лечения якобы обнаруженного заболевания.

«Всего члены преступного сообщества ввели в заблуждение более 1,6 тыс. граждан, причинив им ущерб на сумму свыше 150 млн рублей. При этом часть из похищенных средств они легализовали через подконтрольные фирмы путём подделки платёжных документов», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело передано в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.