Студенты из Петербурга заняли 12 призовых мест на чемпионате DigitalSkills в Казани
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Об этом сообщает сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета города по образованию.
Призовые места достались учащимся Государственного университета аэрокосмического приборостроения, Академии цифровых технологий, Петровского колледжа, Колледжа электроники и приборостроения, Колледжа петербургской моды и технического колледжа управления и коммерции.
Всего в состязании приняли участие 289 человек, они соревновались в 35 компетенциях.
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