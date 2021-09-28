Студенты из Петербурга заняли 12 призовых мест на чемпионате DigitalSkills в Казани

Студенты из Санкт-Петербурга выиграли пять золотых медалей и завоевали 12 призовых мест на III Отраслевом чемпионате по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2021, прошедшем в Казани.

Об этом сообщает сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета города по образованию.

Призовые места достались учащимся Государственного университета аэрокосмического приборостроения, Академии цифровых технологий, Петровского колледжа, Колледжа электроники и приборостроения, Колледжа петербургской моды и технического колледжа управления и коммерции.

Всего в состязании приняли участие 289 человек, они соревновались в 35 компетенциях.

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