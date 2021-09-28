Сапёры обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных предметов в Крыму

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Сапёры отдельного морского инженерного полка Черноморского флота (ЧФ) ведут работы по очистке местности от снарядов времён войны.
Сапёры обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных предметов в Крыму
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Об этом пишет «Новый Севастополь».

«Более 13 тыс. единиц взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны обезвредили с начала 2021 года», — сообщила пресс-служба ЧФ.

Группа разминирования инженерного полка флота совместно с органами МЧС России также выполняет обезвреживание боеприпасов с затонувшего теплохода «Жан Жорес».

Сообщается, что обнаруженные взрывоопасные предметы с соблюдением всех мер безопасности уничтожены на полигонах боевой подготовки ЧФ.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае обезвредили более 300 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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