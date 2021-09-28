Сапёры обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных предметов в Крыму

Сапёры отдельного морского инженерного полка Черноморского флота (ЧФ) ведут работы по очистке местности от снарядов времён войны.

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«Более 13 тыс. единиц взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны обезвредили с начала 2021 года», — сообщила пресс-служба ЧФ.

Группа разминирования инженерного полка флота совместно с органами МЧС России также выполняет обезвреживание боеприпасов с затонувшего теплохода «Жан Жорес».

Сообщается, что обнаруженные взрывоопасные предметы с соблюдением всех мер безопасности уничтожены на полигонах боевой подготовки ЧФ.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае обезвредили более 300 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.