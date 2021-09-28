Минздрав оценивает в 1 трлн рублей затраты на лечение пациентов с COVID-19
- © Алексей Майшев
- РИА Новости
«Сегодня — за семь месяцев — почти 300 млрд рублей система обязательного медицинского страхования (ОМС) потратила только на лечение коронавирусной инфекции в стационарах», — приводит ТАСС его слова на II Форуме пациент-ориентированных инноваций «Пациентское сообщество за новую медицину».
Мурашко отметил, что общие консолидированные расходы, которые ожидаются в объёме около 1 трлн рублей, являются «серьёзным вызовом для всей финансовой системы обеспечения».
Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 21 559 случаев инфицирования коронавирусом.