Минздрав оценивает в 1 трлн рублей затраты на лечение пациентов с COVID-19

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Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в 2021 году общие расходы на лечение пациентов с коронавирусом прогнозируются на уровне около 1 трлн рублей.
Минздрав оценивает в 1 трлн рублей затраты на лечение пациентов с COVID-19
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Сегодня — за семь месяцев — почти 300 млрд рублей система обязательного медицинского страхования (ОМС) потратила только на лечение коронавирусной инфекции в стационарах», — приводит ТАСС его слова на II Форуме пациент-ориентированных инноваций «Пациентское сообщество за новую медицину».

Мурашко отметил, что общие консолидированные расходы, которые ожидаются в объёме около 1 трлн рублей, являются «серьёзным вызовом для всей финансовой системы обеспечения».

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 21 559 случаев инфицирования коронавирусом.

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