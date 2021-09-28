Мурашко рассказал о рисках для здоровья у переболевших коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций рассказал о рисках для здоровья у переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

«После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Он отметил, что для переболевших COVID-19 проводится углубленная диспансеризация, в ходе которой могут выявить возможные риски и профилактировать различные заболевания.

Согласно данным на 28 сентября, за сутки в России выявили 21 559 случаев инфицирования коронавирусом. За всё время пандемии в России подтвердили 7 464 708 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.