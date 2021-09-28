Мурашко рассказал о рисках для здоровья у переболевших коронавирусом
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- РИА Новости
«После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью», — цитирует РИА Новости Мурашко.
Он отметил, что для переболевших COVID-19 проводится углубленная диспансеризация, в ходе которой могут выявить возможные риски и профилактировать различные заболевания.
Согласно данным на 28 сентября, за сутки в России выявили 21 559 случаев инфицирования коронавирусом. За всё время пандемии в России подтвердили 7 464 708 случаев COVID-19.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.