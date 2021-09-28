Кабмин одобрил 2 млрд рублей бюджетных инвестиций на строительство платформы «Северный полюс»

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Правительство России одобрило более 2 млрд рублей бюджетных инвестиций на строительство арктической платформы «Северный полюс». Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин одобрил 2 млрд рублей бюджетных инвестиций на строительство платформы «Северный полюс»
  • © Александр Ковалев
  • РИА Новости

«Свыше 2,1 млрд рублей будет дополнительно направлено Росгидромету на финансирование работ по завершению строительства арктической платформы «Северный полюс». Деньги поступят в 2021—2022 годах. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «федеральное финансирование поможет завершить строительство платформы в 2022 году и провести швартовные и заводские ходовые испытания».

Ранее сообщалось, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл заседание межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.

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