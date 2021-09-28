Кабмин одобрил 2 млрд рублей бюджетных инвестиций на строительство платформы «Северный полюс»

Правительство России одобрило более 2 млрд рублей бюджетных инвестиций на строительство арктической платформы «Северный полюс». Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Свыше 2,1 млрд рублей будет дополнительно направлено Росгидромету на финансирование работ по завершению строительства арктической платформы «Северный полюс». Деньги поступят в 2021—2022 годах. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «федеральное финансирование поможет завершить строительство платформы в 2022 году и провести швартовные и заводские ходовые испытания».

Ранее сообщалось, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл заседание межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.