Кабмин одобрил 2 млрд рублей бюджетных инвестиций на строительство платформы «Северный полюс»
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- РИА Новости
«Свыше 2,1 млрд рублей будет дополнительно направлено Росгидромету на финансирование работ по завершению строительства арктической платформы «Северный полюс». Деньги поступят в 2021—2022 годах. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «федеральное финансирование поможет завершить строительство платформы в 2022 году и провести швартовные и заводские ходовые испытания».
Ранее сообщалось, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл заседание межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.