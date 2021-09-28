Экипажи боевой авиации ТОФ в ходе учений произвели пуски ракет на Камчатке

Экипажи боевой авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) России провели учения с выполнением тактического бомбометания и ракетных пусков на Камчатке.

Об этом пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу флота.

В манёврах принимали участие противолодочные самолёты Ил-38 и вертолёты Ка-29. В ходе учений экипажи нанесли бомбовый и ракетный удары по условному противнику в районе Халактырского пляжа Авачинской губы.

«Ка-29 в прибрежной полосе провели пуски неуправляемых авиационных ракет и пушечные стрельбы по мишеням, имитирующим боевую технику и личный состав десанта, а самолёты Ил-38 выполнили по ним бомбометание», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.