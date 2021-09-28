Экипажи боевой авиации ТОФ в ходе учений произвели пуски ракет на Камчатке

Короткая ссылка
Экипажи боевой авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) России провели учения с выполнением тактического бомбометания и ракетных пусков на Камчатке.
Экипажи боевой авиации ТОФ в ходе учений произвели пуски ракет на Камчатке
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу флота.

В манёврах принимали участие противолодочные самолёты Ил-38 и вертолёты Ка-29. В ходе учений экипажи нанесли бомбовый и ракетный удары по условному противнику в районе Халактырского пляжа Авачинской губы.

«Ка-29 в прибрежной полосе провели пуски неуправляемых авиационных ракет и пушечные стрельбы по мишеням, имитирующим боевую технику и личный состав десанта, а самолёты Ил-38 выполнили по ним бомбометание», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить