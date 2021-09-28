СК проводит проверку по факту обрушения пешеходного перехода под Пермью

Следственные органы Следственного комитета по Пермскому краю начали проверку по факту обрушения надземного пешеходного перехода, в результате которого погибли люди.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия.

«Будет изъята и изучена техническая документация, регламентирующая строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее стало известно о ДТП в районе посёлка Кукуштан на 50-м километре трассы Пермь — Екатеринбург, в результате которого на грузовик MAN и «газель» обрушился надземный пешеходный переход. Оба водителя скончались на месте.