СК проводит проверку по факту обрушения пешеходного перехода под Пермью

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Следственные органы Следственного комитета по Пермскому краю начали проверку по факту обрушения надземного пешеходного перехода, в результате которого погибли люди.
СК проводит проверку по факту обрушения пешеходного перехода под Пермью
  • РИА Новости

В настоящее время следователи осматривают место происшествия.

«Будет изъята и изучена техническая документация, регламентирующая строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее стало известно о ДТП в районе посёлка Кукуштан на 50-м километре трассы Пермь — Екатеринбург, в результате которого на грузовик MAN и «газель» обрушился надземный пешеходный переход. Оба водителя скончались на месте.

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