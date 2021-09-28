Медведев объяснил, почему он не претендует на пост спикера Госдумы

Заместитель председателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью RT объяснил, почему он не претендует на пост спикера Госдумы.

Медведев рассказал, что в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда он работал юристом в Санкт-Петербурге, он размышлял о том, «чтобы вот интересно было бы где-то в будущем, когда уже стану совсем таким матёрым юристом, попасть в Государственную думу и принимать законы».

«И на самом деле это действительно очень интересная работа. Но моя судьба сложилась иначе. Так получилось, что стал главой государства, потом был назначен на должность председателя правительства...» — рассказал Медведев.

По его словам, деятельность в Госдуме — «очень тонкая такая работа, требующая согласования интересов, воль, достижения компромиссов между разными людьми, между разными фракциями». Он отметил, что это «филигранная работа, которую нужно вести в ежедневном режиме».

«Причём не опираясь на прежние, так сказать, должности, а именно, что называется, просто потому, что так распорядилась судьба и тебя избрали в Государственную думу. Я просто, исходя из этого, могу сказать, что мне представляется — во всяком случае сейчас, — что для бывшего главы государства это не очень правильно. В силу вполне понятных причин», — заявил зампред Совбеза России.

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