Артиллеристы ЦВО провели ночные учения в Сибири

Короткая ссылка
Военнослужащие артиллерийских подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) на ночном учении в Кемеровской области уничтожили укреплённые огневые точки и бронетехнику условного противника.
Артиллеристы ЦВО провели ночные учения в Сибири
  • © Минобороны России
  • Facebook

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По замыслу учения, расчёты БПЛА «Орлан» обнаружили укреплённые огневые точки и бронированную технику условного противника на линии обороны.

Расчёты самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» выдвинулись в назначенный район, заняли огневые позиции и поразили цели на дальности до 15 км. Стрельба велась прямой и полупрямой наводкой.

В учении были задействованы более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить