Артиллеристы ЦВО провели ночные учения в Сибири
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По замыслу учения, расчёты БПЛА «Орлан» обнаружили укреплённые огневые точки и бронированную технику условного противника на линии обороны.
Расчёты самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» выдвинулись в назначенный район, заняли огневые позиции и поразили цели на дальности до 15 км. Стрельба велась прямой и полупрямой наводкой.
В учении были задействованы более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.
Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.