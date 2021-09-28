Артиллеристы ЦВО провели ночные учения в Сибири

Военнослужащие артиллерийских подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) на ночном учении в Кемеровской области уничтожили укреплённые огневые точки и бронетехнику условного противника.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По замыслу учения, расчёты БПЛА «Орлан» обнаружили укреплённые огневые точки и бронированную технику условного противника на линии обороны.

Расчёты самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» выдвинулись в назначенный район, заняли огневые позиции и поразили цели на дальности до 15 км. Стрельба велась прямой и полупрямой наводкой.

В учении были задействованы более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.