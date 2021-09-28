Медведев прокомментировал ситуацию с видеонаблюдением на выборах

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Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью RT прокомментировал решение об отказе от массовой видеотрансляции на прошедших выборах в Госдуму.

«Что касается видеокамер. Вообще, это очень дорогая история, страшно дорогая история, если они бесконечно работают. И поэтому здесь же важно не чтобы, вот, — каждый захотел бы — и поковырялся, посмотрел там и так далее», — сказал он.

По словам Медведева, «это, может быть, любопытно, но гораздо важнее, чтобы опять же была верификация итогов голосования».

«Чтобы можно было признать голосование на конкретном избирательном участке легитимным, законным. А для этого нужна запись. Запись велась все три дня, с момента начала и до момента завершения. Если есть какие-то сомнения — всё это можно поднять, это будет храниться, по-моему, год. Посмотреть. И на основании этого составить, допустим, иск в суд», — сказал он.

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