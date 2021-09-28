Медведев высказался на тему электронного голосования

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Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью RT рассказал о своём отношении к электронному голосованию.
Медведев высказался на тему электронного голосования
  • РИА Новости
  • © Юлия Зырянова

«Электронное голосование — это новая штука. По моему глубокому убеждению, рано или поздно голосование во всём мире перейдёт в онлайн. Просто невозможно остановить прогресс», — сказал он.

По его словам, вопрос только в верификации итогов — «вот здесь есть чем заниматься».

«И здесь и государство своё слово должно сказать, и люди должны верить в те результаты, которые получаются путём электронного голосования, голосования в онлайне. Поэтому за электронным голосованием, вне всякого сомнения, будущее. При этом я считаю, что в ближайшей обозримой перспективе у граждан нашей страны должны остаться обе опции. И возможность проголосовать электронным образом, и возможность проголосовать традиционным путём», — добавил Медведев.

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