Директор сети турагентств прокомментировал ситуацию с ценами на курортах

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Директор сети турагентств Николай Мельник прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.
Директор сети турагентств прокомментировал ситуацию с ценами на курортах
  • Pixabay

В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, он заявил, что перелёт чартером гораздо дешевле.

«Я видел недельный тур в Крым стоимостью от 12 тыс. рублей за человека, в Сочи — от 15 тыс. рублей. Это, конечно, будет очень грустный объект проживания, но я называю минимальные цены», — сказал эксперт.

По его словам, с максимальными ценами ситуация другая: в России цены на отели выше, чем на аналогичные объекты проживания за рубежом.

Как считает Мельник, с возобновлением чартерных рейсов в туристические регионы всё может измениться.

«Излюбленные россиянами зарубежные курорты стараются работать на массовость, но за меньшие деньги», — пояснил он.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.

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