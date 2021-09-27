Директор сети турагентств прокомментировал ситуацию с ценами на курортах

Директор сети турагентств Николай Мельник прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.

В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, он заявил, что перелёт чартером гораздо дешевле.

«Я видел недельный тур в Крым стоимостью от 12 тыс. рублей за человека, в Сочи — от 15 тыс. рублей. Это, конечно, будет очень грустный объект проживания, но я называю минимальные цены», — сказал эксперт.

По его словам, с максимальными ценами ситуация другая: в России цены на отели выше, чем на аналогичные объекты проживания за рубежом.

Как считает Мельник, с возобновлением чартерных рейсов в туристические регионы всё может измениться.

«Излюбленные россиянами зарубежные курорты стараются работать на массовость, но за меньшие деньги», — пояснил он.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.