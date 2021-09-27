Летний турпоток в Кемеровской области вырос на 11,5%

На экскурсиях и в турпоходах по Кемеровской области с мая по начало сентября побывали более 19 тыс. человек.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональную администрацию.

В 2021 году 30 горнолыжных курортов работали все сезоны, что позволило увеличить летний турпоток в области на 11,5%.

Также в этом году область приняла первых туристов на региональном маршруте «Кузбасс в сердце», который входит в перечень национальных брендовых маршрутов России.

Отмечается, что в регионе создаются новые туристические, региональные и межрегиональные маршруты и производственные экскурсии. Продолжается работа по развитию событийного туризма.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.