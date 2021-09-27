Союз десантников Удмуртии стал победителем Фонда президентских грантов

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Союз десантников Удмуртии стал победителем Фонда президентских грантов с благотворительным проектом «Чужих детей не бывает».
Союз десантников Удмуртии стал победителем Фонда президентских грантов
  • ©пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Как уточняется, в рамках реализации проекта «Чужих детей не бывает» были подписаны соглашения с детскими домами.

Например, в сентябре Союз десантников провёл несколько событий, в том числе «Открытые диалоги с ветеранами» и военно-спортивную игру «Один день в армии». 

Отмечается, что мероприятия продлятся до конца 2021 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив получат 20 проектов Московской области.

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