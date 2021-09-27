Союз десантников Удмуртии стал победителем Фонда президентских грантов с благотворительным проектом «Чужих детей не бывает».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Как уточняется, в рамках реализации проекта «Чужих детей не бывает» были подписаны соглашения с детскими домами.

Например, в сентябре Союз десантников провёл несколько событий, в том числе «Открытые диалоги с ветеранами» и военно-спортивную игру «Один день в армии».

Отмечается, что мероприятия продлятся до конца 2021 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив получат 20 проектов Московской области.