Автотэксперт Моржаретто рассказал, почему россияне чаще покупают машины белого цвета

Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто объяснил, почему россияне чаще всего выбирают автомобили белого цвета.

Своим мнением он поделился в беседе с интернет-газетой «Взгляд».

«В южных регионах понятно, почему наши граждане отдают предпочтение белому цвету, — там жарко всё-таки. Но в целом объяснения такого выбора банальные: как правило, все компании предлагают разные интересные цвета за доплату, которая может быть довольно существенной — на некоторых, даже бюджетных, моделях она может достигать 20 тыс. рублей», — сказал Моржаретто.

По его словам, машины белого цвета покупают из соображений экономии, так как этот цвет является базовым и обычно не требует доплаты.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor назвал главную ошибку, которую допускают владельцы при продаже своей машины.