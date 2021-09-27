Задержан ещё один парашютист, прыгнувший с высотки на Ленинском проспекте

Ещё одного мужчину, прыгнувшего с парашютом с 48-этажного жилого дома на Ленинском проспекте, задержали.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали двоих мужчин: 33-летнего москвича и 29-летнего приезжего. Позже был задержан третий нарушитель — 40-летний москвич», — говорится в сообщении на сайте МВД.

В отношении задержанного составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

По данным ведомства, пятеро правонарушителей на машине проехали на закрытый подземный паркинг дома на Ленинском проспекте, поднялись на лифте на 48-й этаж и спрыгнули оттуда с парашютами.