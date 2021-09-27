Загруженность гостиниц в России в первом полугодии выросла на 90%

В гостиницах России в первом полугодии 2021 года остановились более 25 млн туристов, что на 90% больше, чем в 2020 году.

Отставание от 2019 года составляет всего 3%, заявил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Чернышенко напомнил, что в мае был запущен новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» с предусмотренным объёмом финансирования 529 млрд рублей.

«В рамках нацпроекта мы осуществляем оркестровку других госпрограмм с участием более 17 различных федеральных органов исполнительной власти, и представители отрасли и регионов уже положительно оценивают его результаты в текущем году», — приводит слова Чернышенко Интерфакс.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.