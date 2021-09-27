Грантовую поддержку получат 20 культурных проектов Подмосковья
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры региона.
В Московской области экспертизу прошли проекты из Красногорска, Пушкина, Коломны, Балашихи, Можайска, Одинцова, Королёва, Клина, Серпухова, Сергиева Посада и других городов.
Всего гранты получат 11 746 проектов из разных регионов России.
Сообщается, что следующий этап приёма заявок стартует в ноябре.
Как сообщала НСН, в сентябре мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги конкурса грантов на реализацию социальных инициатив 2021 года.