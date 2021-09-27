Грантовую поддержку получат 20 культурных проектов Подмосковья

В Президентском фонде культурных инициатив назвали победителей грантового конкурса. Из Московской области было подано 442 заявки, 20 из которых одержали победу.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры региона.

В Московской области экспертизу прошли проекты из Красногорска, Пушкина, Коломны, Балашихи, Можайска, Одинцова, Королёва, Клина, Серпухова, Сергиева Посада и других городов.

Всего гранты получат 11 746 проектов из разных регионов России.

Сообщается, что следующий этап приёма заявок стартует в ноябре.

Как сообщала НСН, в сентябре мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги конкурса грантов на реализацию социальных инициатив 2021 года.