Грантовую поддержку получат 20 культурных проектов Подмосковья

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В Президентском фонде культурных инициатив назвали победителей грантового конкурса. Из Московской области было подано 442 заявки, 20 из которых одержали победу.
Грантовую поддержку получат 20 культурных проектов Подмосковья
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры региона.

В Московской области экспертизу прошли проекты из Красногорска, Пушкина, Коломны, Балашихи, Можайска, Одинцова, Королёва, Клина, Серпухова, Сергиева Посада и других городов.

Всего гранты получат 11 746 проектов из разных регионов России.

Сообщается, что следующий этап приёма заявок стартует в ноябре.

Как сообщала НСН, в сентябре мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги конкурса грантов на реализацию социальных инициатив 2021 года.

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