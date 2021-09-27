Правозащитник прокомментировал иск от иноагента Романа Анина

Правозащитник Александр Ионов прокомментировал иск о защите чести и достоинства, который накануне подал редактор «Важных историй»* Роман Анин**, внесённый Минюстом в список иностранных агентов.

Правозащитник назвал решение Романа Анина «хайпом».

По словам Ионова, журналист своим иском пытается привлечь больше внимания к своей персоне.

Ионов также утверждает, что данные, которые внёс заявитель в текст иска, не соответствуют действительности.

«Роман Анин направил исковые требования на мои старые данные, это может послужить поводом к отклонению иска. Это сделано специально, чтобы журналист «Важных историй» смог потом сказать, что я пользуюсь административным ресурсом», — заявил правозащитник.

Иск о защите чести и достоинства в Коптевский районный суд города Москвы от Романа Анина поступил 25 сентября.

Истец просит признать недостоверными сведения о финансировании его деятельности из США, о чём ранее заявлял Ионов.

Ранее Минюст признал иноагентами шестерых журналистов издания «Важные истории».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Анин Роман Александрович включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 20.08.2021.