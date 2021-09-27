В Кремле высказались о законопроекте касательно глав регионов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов касательно внесённого в Госдуму законопроекта о главах регионов.
В Кремле высказались о законопроекте касательно глав регионов
  • РИА Новости

«Безусловно, в Кремле знают об этом законопроекте. Но пока преждевременно что-либо комментировать», — заявил Песков.

По его словам, когда заработает парламент, будет идти соответствующая проработка.

Также Песков ответил на вопрос, насколько президент России Владимир Путин считает важным привести к единому знаменателю наименования глав регионов. По его словам, «позиция скорее в пользу того, чтобы здесь было всё упорядочено».

«Должность президента в стране должна быть одна. Но вместе с тем существует специфика некоторых регионов», — отметил Песков, объяснив, что речь идёт, в частности, о Татарстане.

В Кремле отметили, что президент с пониманием относится к данной специфике.

«Но, с другой стороны, будущее покажет, насколько всё-таки возможна перспектива того, чтобы это всё было приведено к единому знаменателю», — заявил Песков.

Также в Кремле ответили на вопрос, насколько Путин считает полезной сменяемость власти в регионах.

«Что касается сменяемости власти — конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе», — заявил пресс-секретарь президента.

Законопроект о региональной власти был внесён в понедельник, 27 сентября.

Проект предлагает установить единообразие наименований органов государственной власти субъектов. Также документ расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента России.

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