В Петербурге рассказали о планах по закупке новых трамваев и троллейбусов

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В Санкт-Петербурге рассказали о планах по закупке новых трамваев и троллейбусов.
В Петербурге рассказали о планах по закупке новых трамваев и троллейбусов
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского Комитета по транспорту.

В частности, к 2024 году предполагается закупить 255 трамваев, а также 314 троллейбусов, из которых 117 будут с увеличенным автономным ходом.

Кроме того, благодаря федеральной поддержке планируется провести реконструкцию петербургского депо и двух трамвайных парков. Также обновят трамвайные пути и энергохозяйство на всех маршрутах.

Как отмечается, работы должны быть завершены к 2028 году.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что Санкт-Петербург планирует закупить к весне 2022 года 2,7 тыс. новых автобусов.

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